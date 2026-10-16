Niko Kovac setzt bei Borussia Dortmund erfolgreich auf eine Dreierkette in der Abwehr. Morgen bei Union Berlin dürfte diese einmal mehr aus Joane Gadou (19), Waldemar Anton (30) und Nico Schlotterbeck (26) bestehen.

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Gefährlich: Ramy Bensebaini, der in der Champions League noch startete, ist der einzige Backup für das Trio. Die weiteren BVB-Innenverteidiger, Filippo Mane (21) und Luca Reggiani (18), wurden von Kovac nicht für die Partie an der Alten Försterei berücksichtigt. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ könnten sie stattdessen morgen um 14 Uhr in der Regionalliga West für die zweite Mannschaft des BVB beim SC Wiedenbrück auflaufen.

Gerade mit Blick auf den verletzungsanfälligen Schlotterbeck spielt Kovac mit seiner Kader-Nominierung mit dem Feuer. Notfalls könnte zwar noch Julian Ryerson in der Dreierkette ausfhelfen – doch auch der Norweger plagte sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit Wehwehchen.

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Serie A-Interesse an Mane und Reggiani

Auf der anderen Seite sendet Kovacs Kader-Nominierung auch das klare Signal, dass sich Mane und Reggiani keine allzu großen Hoffnungen auf den Durchbruch bei den BVB-Profis machen sollten. Die beiden Italiener haben Verehrer in der Serie A. Sogar Abschiede im Winter sind realistisch.