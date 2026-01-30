Menü Suche
HSV: Königsdörffer heftig umworben

von Martin Schmitz - Quelle: The Northern Echo
Ransford Königsdörffer im Trikot des Hamburger SV @Maxppp

Der FC Middlesbrough will kurz vor Transferschluss Ransford Königsdörffer vom Hamburger SV loseisen. Das berichtet die englische Tageszeitung ‚The Northern Echo‘. Der Bundesligist zögert demnach jedoch, den 24-Jährigen bereits im Winter ziehen zu lassen, obwohl der Vertrag des Angreifers am Saisonende ausläuft. Laut Bericht will Boro die Situation weiter genau beobachten und handeln, wenn der HSV doch über einen Transfer verhandeln möchte.

Im vergangenen Sommer hatte der OGC Nizza sich eigentlich mit dem HSV auf einen Wechsel von Königsdörffer geeinigt. Sechs Millionen Euro wollte der Ligue 1-Klub den Hansestädtern überweisen. Nach dem obligatorischen Medizincheck zog Nizza sein Angebot jedoch zurück. Der sechsfache nigerianische Nationalstürmer blieb in Hamburg und stand bisher in 18 von 19 Bundesligapartien auf dem Feld.

