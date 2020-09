Spurs: Rose in die Serie A

Danny Rose wird seine Karriere aller Voraussicht nach in der italienischen Serie A fortsetzen. Wie die britische Nachrichtenagentur ‚PA‘ vermeldet, steht der 30-jährige Linksverteidiger kurz vor einem Wechsel zum FC Genua.

An Tottenham Hotspur ist Rose vertraglich noch bis 2021 gebunden, spielt in den Plänen von José Mourinho aber keine wichtige Rolle mehr. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der Engländer an Newcastle United verliehen.