RB Leipzig verlängert mit Klostermann

Im Vertragspoker zwischen Lukas Klostermann und RB Leipzig ist eine Entscheidung gefallen. Wie der Bundesligist verkündet, hat der 27-jährige Defensivspieler seinen Vertrag bis 2028 verlängert.

Das bisherige Arbeitspapier des 22-fachen Nationalspielers wäre zum Saisonende ausgelaufen. Zuletzt deutete viel darauf hin, dass Klostermann dieses nicht noch einmal ausdehnen würde. Eine von RB gesetzte Frist zur Verlängerung ließ er verstreichen. Nun kam es doch zur Einigung.

„Es fühlt sich sehr, sehr gut an, dass unsere gemeinsame Reise auch in den kommenden Jahren weitergehen wird. Ich bin in diesem Sommer zehn Jahre bei RB Leipzig, habe hier unglaublich viel erleben und erreichen können – nun greifen wir weiter gemeinsam an“, so Klostermann.

Gleichzeitig gibt er zu: „Natürlich gab es auch Überlegungen, ob nach der langen Zeit in Leipzig etwas Neues infrage kommen würde und dementsprechend habe ich mir zusammen mit meiner Frau und Familie in Ruhe meine Gedanken über den nächsten Schritt gemacht. Und dieser Schritt heißt für mich jetzt ganz klar RB Leipzig.“

Klostermann ist seit 2014 für RB aktiv. Insgesamt stand er seitdem in 278 Pflichtspielen für die Leipziger auf dem Platz. Nun ist klar, dass noch etliche Einsätze hinzukommen werden.