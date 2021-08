ManUnited: Pereira auf dem Weg nach Brasilien

Andreas Pereira wird sich in Kürze Flamengo Rio de Janeiro anschließen. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, wird der Mittelfeldspieler von Manchester United noch am heutigen Freitag in die brasilianische Metropole reisen, um seinen Klubwechsel zu finalisieren.

United verleiht den 25-Jährigen für ein Jahr, eine Gebühr wird nicht fällig. Stattdessen zahlt Flamengo einen Teil von Pereiras Gehalt. Nach Ablauf der Leihe besitzt Flamengo eine Kaufoption über 20 Millionen Euro.