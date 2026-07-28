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Bundesliga

Schalke: Spannender Grüger-Abnehmer gefunden?

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Max Grüger im Schalke-Trikot @Maxppp

Fortuna Düsseldorf beschäftigt sich mit Max Grüger (21). Laut ‚Sky‘ ist der defensive Mittelfeldspieler vom FC Schalke 04 ein Leihkandidat beim Zweitliga-Absteiger. Die Fortuna beschäftige sich aber auch noch mit anderen Personalien.

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Die Königsblauen würden Grüger andernorts gerne zu mehr Spielpraxis verhelfen. In der Aufstiegssaison kam der elffache deutsche U-Nationalspieler lediglich viermal in Liga zwei zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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