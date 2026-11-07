„Irgendwann wird es passieren“ – El Mala lässt aufhorchen

Said El Mala hat seinen Verbleib beim 1. FC Köln erläutert. Der Offensivstar der Domstädter blickt im Interview mit ‚RTL‘ und ‚Sky‘ zurück auf den Sommer: „Ich habe mich für Köln entschieden, weil ich mich hier einfach wohlgefühlt habe. Ich wollte nicht weg, auch wenn es viele Anfragen gab.“

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„Natürlich hat man sich alles angehört, das ist völlig normal“, räumt El Mala ein, betont jedoch: „Aber ich habe viel mit dem Vorstand und dem Trainer gesprochen und mir die Planungen für die Mannschaft angehört. Wenn ich mir das jetzt anschaue, wurde das genauso umgesetzt. Ich möchte die Stadt und den Verein mit meinen Leistungen und denen der Mannschaft glücklich machen.“

Der DFB-Nationalspieler war im Sommer unter anderem in der Premier League heiß begehrt, insbesondere Brighton & Hove Albion streckte die Fühler aus. Auch Borussia Dortmund war bereit, eine Ablöse im Bereich von 50 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Köln wollte aber mehr und lehnte ab. El Mala verlängerte seinen Vertrag stattdessen bis 2031.

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„Irgendwann wird es passieren“

Langfristig wird der 20-Jährige für den FC allerdings wohl nicht zu halten sein. Über seine Ziele sagt El Mala: „Träume gibt es immer. Ich möchte irgendwann viel erreichen und auch einmal Champions League spielen. Wann dieser Moment kommt, kann ich nicht sagen. Aber irgendwann wird es passieren.“