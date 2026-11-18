Angelo Stiller (25) hat beim VfB Stuttgart offenbar keinen ungeteilten Rückhalt. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass einige VfB-Verantwortliche den Mittelfeldspieler kritisch sehen. Dies sei kürzlich bei einer Aufsichtsratssitzung deutlich geworden.

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Die Kritikpunkte: Stiller könne fleißiger sein, spiele „nur noch das, was er muss“ und komme zu selten an sein Leistungsmaximum. Auch seine Interpretation der Rolle als Führungsspieler soll einigen ein Dorn im Auge sein, insbesondere die zu negative Art seiner Ansprachen, die Mitspieler eher runterziehe als motiviere.

Laut der ‚Sport Bild‘ ist sowohl für den VfB als auch für Stiller ein Wechsel im Sommer denkbar. Aus seinem bis 2028 datierten Kontrakt kann er per 37-Millionen-Klausel aussteigen – Stuttgart könnte ihm diese Vertragsoption aber auch für zwei Millionen Euro abkaufen.

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Interesse an Stiller signalisiert laut italienischen Medien der AC Mailand. Im Sommer sollen auch Brighton & Hove Albion und Bayer Leverkusen die Fühler ausgestreckt haben. Ein Transfer in die gerüchteweise gehandelten USA oder Türkei sei derweil keine Option für Stiller, berichtet die ‚Sport Bild‘.