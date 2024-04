Barça-Abgang rückt näher: Araújo öffnet Bayern die Tür

Bayern München und Ronald Araújo – ein Transferthema, das seit dem Herbst munter vor sich hinköchelt. Schon im Januar war der uruguayische Innenverteidiger im Visier des deutschen Rekordmeisters, blieb allerdings beim FC Barcelona. Die Frage nun: Für wie lange noch?

Die Anzeichen verdichten sich weiter, dass Araújo im Sommer auf den Markt kommt. Bereits am vergangenen Wochenende war aus Katalonien zu vernehmen, dass sich die Barça-Verantwortlichen mit einem Transfer anfreunden könnten. Und wie nun ‚Catalunya Ràdio‘ und die Fachzeitung ‚Sport‘ übereinstimmend berichten, gilt das neuerdings auch für den Abwehrmann selbst.

Preis gesunken

Araújo schließt einen Abschied von den Blaugrana nicht mehr aus, heißt es dort. Mehr noch: Der 25-Jährige sei in Barcelona einer der wahrscheinlichsten Verkaufskandidaten. Eine Verlängerung steht aktuell nicht auf der Tagesordnung seines Arbeitgebers. Am Vertragsende 2026 wird sich also zumindest vorerst nichts ändern.

Laut ‚Sport‘ hat vor allem der steile Aufstieg von Pau Cubarsí (17) dafür gesorgt, dass Araújo nicht mehr als unersetzlich wahrgenommen wird. Der Südamerikaner dürfte das schon registriert haben und auch deshalb mit einem Klubwechsel im Sommer liebäugeln. Aktuell ist die Rede von 60 bis 70 Millionen Euro. Vor Monaten waren es noch 80 bis 100 Millionen Euro – ein Trend, der Bayern gefallen dürfte.