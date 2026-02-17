City plant Trafford-Leihe

Manchester City bevorzugt einen Leih-Abgang von Ersatzkeeper James Trafford. Das berichtet ‚TeamTalk‘. Ein endgültiger Abgang soll für die Skyblues dagegen kein Thema sein. City will dem erst im vergangenen Sommer verpflichteten Schlussmann in der kommenden Saison mehr Einsatzzeiten auf höchstem Niveau gewähren.

Trafford selbst befeuerte die Gerüchte um einen Abschied kürzlich mit Blick auf seine Reservistenrolle. Mit Leeds United, Newcastle United und Aston Villa haben bereits drei Premier League-Konkurrenten die Fühler ausgestreckt. Traffords Vertrag läuft bis 2030.