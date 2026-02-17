Menü Suche
Kommentar
Premier League

City plant Trafford-Leihe

von Tom Kunze - Quelle: TeamTalk
Trafford schaut fragend @Maxppp

Manchester City bevorzugt einen Leih-Abgang von Ersatzkeeper James Trafford. Das berichtet ‚TeamTalk‘. Ein endgültiger Abgang soll für die Skyblues dagegen kein Thema sein. City will dem erst im vergangenen Sommer verpflichteten Schlussmann in der kommenden Saison mehr Einsatzzeiten auf höchstem Niveau gewähren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trafford selbst befeuerte die Gerüchte um einen Abschied kürzlich mit Blick auf seine Reservistenrolle. Mit Leeds United, Newcastle United und Aston Villa haben bereits drei Premier League-Konkurrenten die Fühler ausgestreckt. Traffords Vertrag läuft bis 2030.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
ManCity
Leeds
Aston Villa
Newcastle
James Trafford

Weitere Infos

Premier League Premier League
ManCity Logo Manchester City FC
Leeds Logo Leeds United
Aston Villa Logo Aston Villa
Newcastle Logo Newcastle United
James Trafford James Trafford
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert