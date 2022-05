Itten vor Rückkehr in die Schweiz

Cedric Itten steht kurz vor einer Rückkehr in die Schweiz. Wie der ‚Blick‘ berichtet, wird der Angreifer in Kürze beim BSC Young Boys unterschreiben. Der Vertrag soll eine Laufzeit von vier Jahren besitzen und die Ablösesumme soll dem Vernehmen nach 1,8 Millionen Euro betragen.

Der Schweizer Nationalspieler (vier Tore in sieben Spielen) braucht regelmäßige Einsätze, um sich für einen Kaderplatz bei der Weltmeisterschaft in Katar zu empfehlen. Die Rückkehr in die Super League soll die ins Stocken geratene Karriere des 25-jährigen Schweizers wieder in Schwung bringen. Ittens Zeit bei den Glasgow Rangers und bei Leihverein Greuther Fürth war aufgrund von Verletzungsproblemen und mangelnder Einsatzzeit nur mäßig erfolgreich.