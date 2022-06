Kristensen wechselt nach Leeds

Der von vielen Klubs umworbene Rasmus Kristensen setzt seine Karriere in der Premier League fort. Leeds United verkündet die Verpflichtung des 24-jährigen Rechtsverteidigers. Kristensen unterschreibt bei den Engländern einen Vertrag bis 2027. RB Salzburg kassiert dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro Ablöse.

Interesse an Kristensen bekundeten unter anderen auch Borussia Dortmund und RB Leipzig – die Sachsen sollen gar ein Angebot für den dänischen Nationalspieler vorbereitet haben. Kristensen überzeugte in der abgelaufenen Saison mit starken 18 Scorerpunkten (zehn Tore, acht Assists) in 44 Pflichtspielen.

✍️ #LUFC is pleased to announce an agreement has been reached with Red Bull Salzburg for Rasmus Kristensen