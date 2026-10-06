Auch unter José Mourinho scheint Endrick (20) nicht der Durchbruch bei Real Madrid zu gelingen. Entsprechend denkt der Mittelstürmer, der die vergangene Rückrunde leihweise bei Olympique Lyon verbrachte, über einen Tapetenwechsel nach.

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Ein richtungsweisendes Gespräch mit den Verantwortlichen steht zwar noch aus, laut ‚Cadena SER‘ lotet der 24-fache brasilianische Nationalspieler aber schon seine Optionen aus. Zu denen gehörten zuletzt unter anderem die AS Rom und der FC Arsenal.

Dem Bericht zufolge wähnt sich aktuell allerdings ein anderer Verein in der Pole Position: Aston Villa. Die Engländer sollen ein Auge auf Endrick geworfen haben und könnten mit der Aussicht auf Champions League-Einsätze locken.

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Darüber hinaus würde sich Olympique Lyon über eine erneute Zusammenarbeit mit dem Linksfuß freuen, führt der spanische Radiosender aus. In Madrid steht der einstige 47,5-Millionen-Zugang bis 2030 unter Vertrag. Denkbar erscheint eine Leihe samt Kaufoption.