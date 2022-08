PSG kassiert 10 Millionen für Gueye

Der Transfer von Idrissa Gueye zurück zum FC Everton ist in trockenen Tüchern. Laut der ‚L’Équipe‘ ist nun die finale Einigung erfolgt. Demnach zahlen die Engländer zehn Millionen Euro Ablöse an Paris St. Germain. Der 32-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt in der Premier League einen Zweijahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gueye war 2019 für 30 Millionen Euro von den Toffees zu PSG gewechselt und wurde seither dreimal französischer Meister. Insgesamt lief der zweikampfstarke Senegalese 111 Mal für Paris auf, erzielte sieben Tore und gab sechs Assists.