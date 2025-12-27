Schalke verhandelt Lüftl-Ablöse

Der FC Schalke arbeitet daran, Maximilian Lüftl mit sofortiger Wirkung nach Gelsenkirchen zu holen und den für Sommer schon eingetüteten Deal somit vorzuziehen. Laut ‚Sky‘ verhandelt S04 derzeit mit Zweitliga-Rivale Hannover 96 über die Ablöse.

Lüftl steht noch bis Saisonende als Chefscout bei den Niedersachsen unter Vertrag. Für die kommende Spielzeit hat der 31-Jährige bereits bei Schalke unterschrieben. Nun bleibt abzuwarten, ob Lüftl, der als Leiter Scouting und Transfers einsteigen und Ex-Kaderplaner Ben Manga beerben soll, schon im Januar bei Königsblau übernimmt.