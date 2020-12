Schalke: Harit schon morgen zurück

Amine Harit wird in Kürze wieder zur Profi-Mannschaft des FC Schalke 04 stoßen. Nach Informationen der ‚Bild‘ soll der Marokkaner nach seiner Suspendierung begnadigt und bereits am morgigen Mittwoch wieder am Training der A-Mannschaft teilnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Harit war wie sein Mannschaftskollege Nabil Bentaleb aus dem Trainingsbetrieb genommen worden, weil er mit provokantem Verhalten bei seiner Auswechslung gegen den VfL Wolfsburg (0:2) die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Daraufhin verordnete ihm S04-Sportvorstand Jochen Schneider nach eigener Aussage „eine Denkpause“.

14 Tage lang trainierte Harit daraufhin individuell. Mit seiner Rückkehr dürfte der 23-Jährige auch wieder ein Thema für Schalkes kommende Bundesliga-Partie am Samstag (15:30 Uhr) gegen den FC Augsburg sein.