Neues Top-Angebot für Yildiz

Juventus Turin schaltet in den Verhandlungen mit Kenan Yildiz einen Gang höher. Nach Informationen der ‚Tuttosport‘ will die Alte Dame das bisherige Verlängerungsangebot, das ein Jahresgehalt von 4,5 Millionen Euro vorsieht, auf sechs Millionen Euro pro Saison erhöhen. Damit würde Yildiz in die Riege der vereinsinternen Topverdiener aufsteigen.

Auch bei der Laufzeit würde Juve noch ein Jahr draufpacken und einen Vertrag bis 2031 statt 2030 offerieren. Gespräche mit der Yildiz-Seite sind für den Januar geplant. Laut ‚Tuttosport‘ ist man in Turin optimistisch, den 20-jährigen Offensivspieler von einer Unterschrift zu überzeugen. Derzeit ist Yildiz bis 2029 gebunden, Topklubs aus der Premier League sowie Real Madrid haben den türkischen Nationalspieler im Blick.