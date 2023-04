Monaco-Juwel vor Verlängerung

Bei der AS Monaco bahnt sich die Vertragsverlängerung von Soungoutou Magassa an. Der Radiosender ‚RMC‘ berichtet, dass der Klub aus dem Fürstentum den bis 2025 laufenden Kontrakt des 19-jährigen Mittelfeldspielers vorzeitig bis 2027 verlängern möchte. Die Gespräche laufen demnach seit Wochen und befinden sich auf der Zielgeraden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Magassa hatte von 2018 an die Jugendabteilung der Monegassen durchlaufen, bis er vergangenen Sommer von der U21 in den Profi-Kader aufrückte. Bislang blickt der junge Sechser in der laufenden Saison auf drei Einsätze zurück. Das Vertrauen in den französischen U20-Nationalspieler ist groß.

Lese-Tipp

Ünder reagiert auf Wechselgerüchte