Bericht: Neymar will weiter zu Barça

„Ich will nach Barcelona gehen“, zitiert die ‚Mundo Deportivo‘ am heutigen Montagmorgen Neymar (28) auf ihrer Titelseite. Dem Blatt zufolge hat der brasilianische Superstar diese Worte im Kreise der Mannschaft von Paris St. Germain, seinem aktuellen Arbeitgeber, fallen lassen.

Rückblick: Im Sommer 2017 war Neymar für die Weltrekordsumme von 222 Millionen Euro von Barça zu PSG gewechselt. Vor einem Jahr strebte er schließlich die Rolle rückwärts an – die beiden Topklubs konnten sich finanziell jedoch nicht einigen – also blieb Neymar in Paris.

Nun will Neymar weiterhin zurück ins Camp Nou. Das geht zumindest eindeutig aus dem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ hervor. Problem: Aufgrund der Coronakrise ist Barça finanziell noch schlechter aufgestellt als vor einem Jahr. Zudem heißt der Wunschspieler in diesem Sommer Lautaro Martínez (22, Inter Mailand).