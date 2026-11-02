Transferzeugnis: Note 6 für einen Schalke-Flop

Satoshi Tanaka – Note 3

Der laufstarke Japaner ist der einzige Sommerneuzugang, der im Ansatz überzeugen kann und die Erwartungen sogar eher übertroffen hat. In Windeseile hat sich Tanaka im Mittelfeldzentrum einen Stammplatz erarbeitet, im vorderen Drittel konnte der 24-Jährige jedoch noch keine Akzente setzen. Seinen schwächsten Moment hatte Tanaka am Samstag gegen RB Leipzig (0:2), als er einen unnötigen Elfmeter verursachte.

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Junior Dina Ebimbe – Note 6

Bei den Schalkern herrschte durchaus große Hoffnung, dass Trainer Miron Muslic den von Eintracht Frankfurt verpflichteten Ebimbe in Form bringen kann. Bis dato ist der rechte Außenbahnspieler aber noch gar nicht angekommen. Dem 25-Jährigen fehlt es merklich an Selbstvertrauen – offensiv ohne nennenswerte Aktionen, in der Defensive oft anfällig.

Junior Adamu – Note 5

Das intensive Arbeiten gegen den Ball kann man dem Ex-Freiburger nicht absprechen. Mit dem Ball am Fuß geht bei Adamu allerdings noch nicht viel. Nur in der ersten Pokalrunde beim Viertligisten Hallescher FC (5:2 n.V.) gelang dem österreichischen Nationalspieler ein Tor. Ansonsten vergibt der 25-jährige Stürmer die wenigen Chancen, die sich ihm bieten, teils kläglich.

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Maximilian Wöber – Note 4

Die Schalker Verantwortlichen gaben dem verletzungsanfälligen Verteidiger einen stark leistungsbezogenen Vertrag. Nach einem ordentlichen Start verletzte sich der 28-jährige Linksfuß im Oktober. In diesem Jahr steht Wöber den Königsblauen nicht mehr zur Verfügung.

Hee-chan Hwang – Note 5

Der mit Tempo und viel Premier League-Erfahrung ausgestattete Südkoreaner zeigt Laufeinsatz und probiert viel. Gelungen ist Hwang in seinen ersten Einsätzen für S04 aber herzlich wenig. Wie alle anderen Angreifer strahlt auch der 30-Jährige keine Torgefahr aus. Bei der Pokalblamage gegen Dynamo Dresden (0:2) fiel Hwang zudem abseits des Sportlichen negativ auf, als er den vierten Offiziellen und einen Mannschaftsarzt schubste.

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Robin Gosens – Note 4

Nach seinem bitteren Zusammenprall mit Soufiane El-Faouzi (24) muss auch der Linksverteidiger aktuell aussetzen. Bei seinen Einsätzen machte Gosens seinen Job solide, kam jedoch nicht an sein Topniveau heran. Vom 24-fachen DFB-Nationalspieler darf man noch mehr verlangen. Immerhin: Beim 3:1 gegen Union Berlin am dritten Spieltag – dem bislang einzigen Dreier in dieser Saison – brachte der 32-Jährige seinen Herzensverein mit einer schönen Direktabnahme auf die Siegerstraße.

Fazit – Note 5

Nach aktuellem Stand haben die S04-Bosse um Sportvorstand Frank Baumann im Sommer-Transferfenster kein glückliches Händchen bewiesen. Die geholten Angreifer hängen in ihren ersten Monaten beim Ruhrpottklub komplett in der Luft. Bezeichnend: Von den Neuen konnten bis dato nur die zwei Defensiv-Zugänge Gosens und Wöber in der Bundesliga treffen. Mittelfeldmotor Tanaka ist ein Lichtblick.

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