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2. Bundesliga

Lukratives Angebot für Hrgota

von Dominik Sandler - Quelle: Absolut Fussball
1 min.
Branimir Hrgota schaut konzentriert auf den Rasen @Maxppp

Der Weg von Branimir Hrgota könnte nach Asien führen. Laut ‚Absolut Fussball‘ hat der 33-Jährige ein finanziell sehr verlockendes Angebot von einem japanischen Erstligisten vorliegen. Da der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers bei der SpVgg Greuther Fürth im Sommer ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

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Auch diverse Zweitligisten haben den Schweden dem Portal zufolge nach wie vor auf dem Zettel. Vor einigen Wochen hatten Gerüchte um einen Wechsel zu Hertha BSC die Runde gemacht. In der abgelaufenen Saison hatte der Kapitän der Mittelfranken mit fünf Toren und neun Vorlagen seinen Anteil daran, dass das Kleeblatt letztlich doch noch den Klassenerhalt feiern konnte.

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