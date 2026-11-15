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Mehrtens neuer Werder-Chef

von Remo Schatz - Quelle: werder.de
1 min.
Philipp Mehrtens ist neuer Werder-Präsident @Maxppp

Der SV Werder Bremen hat einen neuen Vereinspräsidenten. Mit über 90 Prozent der Stimmen wurde Philipp Mehrtens auf der heutigen Mitgliederversammlung zum Nachfolger von Hubertus Hess-Grunewald gewählt.

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Werder Updates @ BlueSky
Der SV Werder hat einen neuen Präsident: Philipp #Mehrtens wurde mit über 90 Prozent gewählt.

Auch Claudia #Lasch (Vizepräsidentin) & Florian #Schwarz (Schatzmeister) wurden mit großer Mehrheit gewählt.

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Als Vizepräsidentin wurde Claudia Lasch bestätigt, sie geht in ihre zweite Amtszeit. Florian Schwarz ist neuer Schatzmeister und tritt die Nachfolge von Axel Plaat an.

veröffentlicht am
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