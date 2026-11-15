Mehrtens neuer Werder-Chef

Der SV Werder Bremen hat einen neuen Vereinspräsidenten. Mit über 90 Prozent der Stimmen wurde Philipp Mehrtens auf der heutigen Mitgliederversammlung zum Nachfolger von Hubertus Hess-Grunewald gewählt.

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Als Vizepräsidentin wurde Claudia Lasch bestätigt, sie geht in ihre zweite Amtszeit. Florian Schwarz ist neuer Schatzmeister und tritt die Nachfolge von Axel Plaat an.