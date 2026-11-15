Bundesliga
Mehrtens neuer Werder-Chef
1 min.
@Maxppp
Der SV Werder Bremen hat einen neuen Vereinspräsidenten. Mit über 90 Prozent der Stimmen wurde Philipp Mehrtens auf der heutigen Mitgliederversammlung zum Nachfolger von Hubertus Hess-Grunewald gewählt.
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Werder Updates @ BlueSky @WerderUpdates – 15:10
Der SV Werder hat einen neuen Präsident: Philipp #Mehrtens wurde mit über 90 Prozent gewählt.Bei X ansehen
Auch Claudia #Lasch (Vizepräsidentin) & Florian #Schwarz (Schatzmeister) wurden mit großer Mehrheit gewählt.
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#WerderMV #Werder
Auch Claudia #Lasch (Vizepräsidentin) & Florian #Schwarz (Schatzmeister) wurden mit großer Mehrheit gewählt.
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Als Vizepräsidentin wurde Claudia Lasch bestätigt, sie geht in ihre zweite Amtszeit. Florian Schwarz ist neuer Schatzmeister und tritt die Nachfolge von Axel Plaat an.
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