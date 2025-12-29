Menü Suche
BVB-Abschied: Neue Spur bei Duranville

Im großen Kader von Borussia Dortmund herrscht eine Menge Unzufriedenheit. Einer der kurzfristig wechselwilligen Spieler ist Julien Duranville. Für den Belgier ergibt sich eine neue Option.

von Lukas Hörster - Quelle: Estadio Deportivo
Werder Bremen winkte zuletzt ab, Gerüchte um Borussia Mönchengladbach und den RSC Anderlecht konkretisierten sich bislang nicht. Nun gibt es aber womöglich eine neue Wechseloption für Julien Duranville.

Die andalusische Sporttageszeitung ‚Estadio Deportivo‘ bringt den 19-Jährigen nämlich beim FC Sevilla ins Spiel. Der Rekordgewinner der Europa League sucht nach günstigen Flügel-Verstärkungen im Winter. Gehandelt wird daher auch Théo Bongonda (30/Spartak Moskau).

Duranville ist seinerseits als Leihspieler zu haben. Bei Borussia Dortmund wurden stets große Hoffnungen in den Tempodribbler gesetzt, doch Verletzungen und zuletzt auch Undiszipliniertheiten ließen die Überzeugung bei den Verantwortlichen schwinden. In der laufenden Saison steht kein Profieinsatz zu Buche.

