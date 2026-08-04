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La Liga

Real wickelt Mastantuono-Deal ab

von Fabian Ley - Quelle: Marca
Franco Mastantuono schießt den Ball @Maxppp

Die Leihe von Franco Mastantuono zum AC Florenz steht kurz vor dem Abschluss. Laut der ‚Marca‘ hat nun auch das 18-jährige Offensivtalent dem Wechsel zugestimmt. Letze Details zwischen dem Serie A-Klub und Real Madrid müssten nur noch in puncto Gehaltsverteilung geklärt werden.

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Mastantuono war vor einem Jahr für 45 Millionen Euro von River Plate nach Madrid gekommen. Eigentlich wäre er gerne für eine Leihe nach Buenos Aires zurückgekehrt, die Königlichen erlauben aber nur ein Geschäft innerhalb von Europa. Eine Kaufoption kommt ebenfalls nicht in Frage.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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