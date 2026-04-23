Dreikampf um Leão

Die Situation um Rafael Leão wird von zahlreichen europäischen Schwergewichten beobachtet. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, zeigen Manchester United, Manchester City und Real Madrid Interesse am 26-Jährigen. Der Flügelstürmer könnte den AC Mailand für rund 50 Millionen Euro verlassen. Der FC Barcelona hat sich unterdessen bereits aus dem Poker verabschiedet, da die Katalanen nach preiswerteren Alternativen suchen.

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Leão ist vertraglich noch bis 2028 an Milan gebunden. Die Italiener sind in diesem Sommer auf Transfereinnahmen angewiesen, weshalb ein Verkauf ihres besten Torjägers (zehn Saisontore) nicht mehr ausgeschlossen ist. An den Gerüchten über ein zerrüttetes Verhältnis zwischen dem Portugiesen und Trainer Massimiliano Allegri soll hingegen nichts dran sein.