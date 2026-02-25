UEFA Champions League
BVB-Startelf: Schlotterbeck-Entscheidung gefallen
Im Rückspiel der Champions League-Playoffs gegen Atalanta Bergamo (18:45 Uhr) will Borussia Dortmund den Einzug ins Achtelfinale klarmachen. Die Startelf von Trainer Niko Kovac steht jetzt fest.
Durch das 2:0 im Hinspiel hat sich Borussia Dortmund gute Voraussetzungen geschaffen, was den Einzug ins Achtelfinale der Champions League angeht. Im Rückspiel in Bergamo soll das Weiterkommen gegen Atalanta endgültig eingefahren fahren.
Vor dem Spiel war die Verfügbarkeit von Nico Schlotterbeck und Emre Can das bestimmende Thema. Das Abwehrduo fiel zuletzt aus, wodurch der bisherige Jugendspieler Luca Reggiani im Hinspiel von Beginn an ran musste. Nun ist klar: Für Schlotterbeck hat es nicht gereicht, dafür rückt Can in die Startelf.
Die Aufstellung des BVB
Borussia Dortmund @BVB – 17:35 Bei X ansehen
Die Formation (3-4-2-1): Kobel - Can, Anton, Bensebaini - Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson - Beier, Brandt - Guirassy
