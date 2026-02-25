Menü Suche
Kommentar 50
UEFA Champions League

BVB-Startelf: Schlotterbeck-Entscheidung gefallen

Im Rückspiel der Champions League-Playoffs gegen Atalanta Bergamo (18:45 Uhr) will Borussia Dortmund den Einzug ins Achtelfinale klarmachen. Die Startelf von Trainer Niko Kovac steht jetzt fest.

von Tristan Bernert
1 min.
Nico Schlotterbeck ist frustriert @Maxppp
Atalanta 1-0 BVB

Durch das 2:0 im Hinspiel hat sich Borussia Dortmund gute Voraussetzungen geschaffen, was den Einzug ins Achtelfinale der Champions League angeht. Im Rückspiel in Bergamo soll das Weiterkommen gegen Atalanta endgültig eingefahren fahren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor dem Spiel war die Verfügbarkeit von Nico Schlotterbeck und Emre Can das bestimmende Thema. Das Abwehrduo fiel zuletzt aus, wodurch der bisherige Jugendspieler Luca Reggiani im Hinspiel von Beginn an ran musste. Nun ist klar: Für Schlotterbeck hat es nicht gereicht, dafür rückt Can in die Startelf.

Die Aufstellung des BVB

Borussia Dortmund
👀 Die Starter im Bergamo-Rückspiel! ⭐️

#UCL #AtalantaBVB
Bei X ansehen

Die Formation (3-4-2-1): Kobel - Can, Anton, Bensebaini - Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson - Beier, Brandt - Guirassy

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (50)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
BVB

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert