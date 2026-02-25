Durch das 2:0 im Hinspiel hat sich Borussia Dortmund gute Voraussetzungen geschaffen, was den Einzug ins Achtelfinale der Champions League angeht. Im Rückspiel in Bergamo soll das Weiterkommen gegen Atalanta endgültig eingefahren fahren.

Vor dem Spiel war die Verfügbarkeit von Nico Schlotterbeck und Emre Can das bestimmende Thema. Das Abwehrduo fiel zuletzt aus, wodurch der bisherige Jugendspieler Luca Reggiani im Hinspiel von Beginn an ran musste. Nun ist klar: Für Schlotterbeck hat es nicht gereicht, dafür rückt Can in die Startelf.

Die Aufstellung des BVB

Die Formation (3-4-2-1): Kobel - Can, Anton, Bensebaini - Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson - Beier, Brandt - Guirassy