Van Bronckhorst übernimmt die Rangers

Die Glasgow Rangers haben einen Nachfolger für Cheftrainer Steven Gerrard gefunden. Wie die Schotten verkünden, übernimmt Giovanni van Bronckhorst den vakanten Posten. Endgültig vollzogen wird die Verpflichtung, wenn der Niederländer eine Arbeitserlaubnis erhält. Dabei handelt es sich aber um reine Formsache.

Im Rahmen seiner Spielerkarriere war van Bronckhorst zwischen 1998 und 2001 für die Rangers aktiv gewesen. Als Trainer betreute er zwischen 2015 und 2019 Feyenoord Rotterdam, mit denen er einmal niederländischer Meister sowie zweimal Pokalsieger wurde. Im Jahr 2020 war er für den chinesischen Erstligisten Guangzhou City tätig.

🆕 Giovanni van Bronckhorst has today agreed to become the 17th permanent manager of Rangers Football Club.



🇳🇱 #WelcomeGVB | @The_real_Gio



