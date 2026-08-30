Suleman Sani könnte RB Leipzig endgültig verlassen. Für den 19-jährigen Nigerianer liegt ein Angebot vor, berichtet ‚Sky‘. Dem Pay-TV-Sender zufolge bietet Al Qadsiah acht Millionen Euro für einen Transfer des U20-Nationalspielers.

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Die Verhandlungen zwischen den Vereinen laufen noch. Sani steht bei RB bis 2031 unter Vertrag. Erst im Januar war der talentierte Flügelstürmer für fünf Millionen Euro vom tschechischen Klub AS Trencin zum Bundesligisten gewechselt. Zum Einsatz kam er für Leipzig bisher aber nicht.