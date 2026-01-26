Liverpool tütet Sommer-Transfer ein

Für Ifeanyi Ndukwe steht ein großer Karriereschritt auf dem Programm. Austria Wien hat den Abgang des 17-jährigen Innenverteidigers zum FC Liverpool bestätigt. Der 1,98 Meter große Wiener wird voraussichtlich im Sommer an die Anfield Road wechseln. Die Reds sichern sich die Option für einen festen Transfer, die sie bis Ende Juni ziehen können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Michael Wagner: „Es ist eine große Anerkennung, dass einer der weltweit besten Fußballklubs an einem unserer Eigengewächse Interesse zeigt. Die Vereinbarung mit dem FC Liverpool ist so ausgestaltet, dass die Austria in jedem Szenario – unabhängig davon, ob die Option gezogen wird oder nicht – gut aussteigt.“ Ganz über die Bühne ist der Wechsel also noch nicht.