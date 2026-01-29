Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Elvedi zum Medizincheck

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Jan Elvedi im Training @Maxppp

Die SpVgg Greuther Fürth bedient sich bei der Ligakonkurrenz. Laut ‚Sky‘ hat das Kleeblatt mit dem 1. FC Kaiserslautern eine Einigung über die Leihe von Jan Elvedi (29) erzielt. Eine Kaufoption ist dem Bezahlsender zufolge nicht Teil des Deals. Am heutigen Donnerstag soll der Innenverteidiger den Medizincheck absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Elvedi wird den FCK noch ein weiterer Profi verlassen. ‚Sky‘ vermeldet, dass der Transfer von Afeez Aremu (26) zum schottischen Erstligisten FC Aberdeen beschlossene Sache ist. Den Medizincheck hat der nigerianische Mittelfeldspieler bereits über die Bühne gebracht. Die Ablöse soll sich auf 150.000 Euro belaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Premiership
Greuther Fürth
Kaiserslautern
Aberdeen
Jan Elvedi
Afeez Aremu Olalekan

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Premiership Premiership
Greuther Fürth Logo Greuther Fürth
Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern
Aberdeen Logo FC Aberdeen
Jan Elvedi Jan Elvedi
Afeez Aremu Olalekan Afeez Aremu Olalekan
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert