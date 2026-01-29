Elvedi zum Medizincheck

Die SpVgg Greuther Fürth bedient sich bei der Ligakonkurrenz. Laut ‚Sky‘ hat das Kleeblatt mit dem 1. FC Kaiserslautern eine Einigung über die Leihe von Jan Elvedi (29) erzielt. Eine Kaufoption ist dem Bezahlsender zufolge nicht Teil des Deals. Am heutigen Donnerstag soll der Innenverteidiger den Medizincheck absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Elvedi wird den FCK noch ein weiterer Profi verlassen. ‚Sky‘ vermeldet, dass der Transfer von Afeez Aremu (26) zum schottischen Erstligisten FC Aberdeen beschlossene Sache ist. Den Medizincheck hat der nigerianische Mittelfeldspieler bereits über die Bühne gebracht. Die Ablöse soll sich auf 150.000 Euro belaufen.