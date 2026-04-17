Menü Suche
Kommentar 2
La Liga

Zwei neue Sturmkandidaten bei Barça

von Dominik Schneider - Quelle: Matteo Moretto | Sport
1 min.
Alexander Sörloth jubelt für Atlético Madrid @Maxppp

Der FC Barcelona schielt bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer zur Ligakonkurrenz. Aus einem Beitrag von Matteo Moretto im ‚Marca‘-Podcast ‚La Pizarra de Quintana‘ geht hervor, dass die Katalanen eine konkrete Anfrage bei Alexander Sörloth hinterlegt haben. Barça sieht im 30-jährigen Norweger einen möglichen Nachfolger für Robert Lewandowski (37), der den Klub nach der Saison womöglich verlassen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Sörloth spielt auch Vedat Muriqi von RCD Mallorca eine Rolle in den Überlegungen der Verantwortlichen. Laut ‚Sport‘ könnte der 31-jährige Kosovare, der in der laufenden Spielzeit bereits 21 Treffer auf dem Konto hat, für weniger als die im Vertrag verankerten 40 Millionen Euro Ablöse wechseln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Atl. Madrid
Barcelona
Mallorca
Alexander Sörloth
Vedat Muriqi

Weitere Infos

La Liga La Liga
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Barcelona Logo FC Barcelona
Mallorca Logo RCD Mallorca
Alexander Sörloth Alexander Sörloth
Vedat Muriqi Vedat Muriqi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert