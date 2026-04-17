Zwei neue Sturmkandidaten bei Barça

Der FC Barcelona schielt bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer zur Ligakonkurrenz. Aus einem Beitrag von Matteo Moretto im ‚Marca‘-Podcast ‚La Pizarra de Quintana‘ geht hervor, dass die Katalanen eine konkrete Anfrage bei Alexander Sörloth hinterlegt haben. Barça sieht im 30-jährigen Norweger einen möglichen Nachfolger für Robert Lewandowski (37), der den Klub nach der Saison womöglich verlassen wird.

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Neben Sörloth spielt auch Vedat Muriqi von RCD Mallorca eine Rolle in den Überlegungen der Verantwortlichen. Laut ‚Sport‘ könnte der 31-jährige Kosovare, der in der laufenden Spielzeit bereits 21 Treffer auf dem Konto hat, für weniger als die im Vertrag verankerten 40 Millionen Euro Ablöse wechseln.