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Ligue 1

Endrick verrät überraschenden Zukunftsplan

von Simon Martis
1 min.
Endrick im OL-Dress @Maxppp

Der von Real Madrid ausgeliehene Endrick kann sich gut vorstellen, auch über den Sommer hinaus bei Olympique Lyon zu bleiben. Im Interview mit ‚Ligue1+‘ sagt der Brasilianer über seine Zukunft: „Ich fühle mich sehr wohl, ich bin hier sehr glücklich. Wenn ich zu Real Madrid zurückkehren muss, werde ich zu Real Madrid zurückkehren. Wenn ich meinen Aufenthalt hier verlängern muss, wird das passieren. Ich würde gerne hierbleiben. Alle geben ihr Bestes, damit ich mich wohlfühle.“

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In Madrid könnten diese Aussagen für Aufsehen sorgen, da man dem Brasilianer dem Vernehmen nach bereits mitgeteilt hat, dass er nach der WM zurückkehren wird und nicht mehr ausgeliehen werden soll. Unter einem neuen Trainer soll der Angreifer ab der neuen Saison deutlich mehr Spielzeit erhalten und eine Hauptrolle bei den Madrilenen spielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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