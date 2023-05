FC Bayern: Sommer muss passen

Beim FC Bayern benötigt Torwart Yann Sommer eine Auszeit. Wie der Rekordmeister vermeldet, fehlt der Schweizer Nationalkeeper derzeit im Training mit Magen-Darm-Beschwerden. Ob die Bundesliga-Partie am Samstag (18:30 Uhr) gegen RB Leipzig in Gefahr ist, lassen die Münchner offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Sommer am Wochenende nicht einsetzbar sein, dürfte Sven Ulreich für den Eidgenossen zwischen den Pfosten stehen. Mit einem Sieg gegen den Pokalfinalisten aus Sachsen will Bayern in der nächsten Runde im Titelduell gegen Borussia Dortmund vorlegen. Der BVB ist danach am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den FC Augsburg an der Reihe.

Lese-Tipp

Bayern & Real ausgestochen: BVB schnappt sich nächstes Toptalent