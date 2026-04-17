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Bundesliga

Union: Eta-Verbleib ausgeschlossen

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Marie-Louise Eta winkt @Maxppp

Dass Marie-Louise Eta auch in der kommenden Spielzeit die Herren-Profimannschaft von Union Berlin trainiert, ist nahezu ausgeschlossen. Gegenüber ‚Sky‘ äußert sich Präsident Dirk Zingler eindeutig zur Personalie: „Marie-Louise Eta wird für fünf Spiele hier verantwortlich sein und danach wird sie die Frauen übernehmen.“

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Eta ist seit geraumer Zeit als Hauptverantwortliche des Frauen-Bundesligateams angedacht, das soll auch trotz ihrer Arbeit als Interimstrainerin bei den Männern weiterhin so bleiben. Zingler betont: „Marie-Louise Eta hat vor zwei Wochen mit ganz großer Überzeugung, wir beide haben mit ganz großer Überzeugung einen Vertrag für die Frauenbundesliga unterschrieben.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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