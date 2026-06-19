Michy Batshuayi könnte es zu Corum FK verschlagen. Die ‚Bild‘ greift ein entsprechendes Gerücht aus der Türkei auf, meldet aber gleichzeitig, dass noch kein Angebot bei Eintracht Frankfurt eingetroffen ist.

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Batshuayi darf die SGE in diesem Sommer verlassen, womöglich sogar ohne Ablöse. Der 32-jährige Mittelstürmer kassiert Stand jetzt drei Millionen Euro für die kommende Saison. Geld, das Frankfurt gerne einsparen will. Interessant: Auch Eintracht-Verteidiger Hrvoje Smolcic (25) steht vor dem Transfer zu Corum.