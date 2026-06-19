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Eintracht: Batshuayi-Abnehmer gefunden

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Michy Batshuayi im SGE-Trikot @Maxppp

Michy Batshuayi könnte es zu Corum FK verschlagen. Die ‚Bild‘ greift ein entsprechendes Gerücht aus der Türkei auf, meldet aber gleichzeitig, dass noch kein Angebot bei Eintracht Frankfurt eingetroffen ist.

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Batshuayi darf die SGE in diesem Sommer verlassen, womöglich sogar ohne Ablöse. Der 32-jährige Mittelstürmer kassiert Stand jetzt drei Millionen Euro für die kommende Saison. Geld, das Frankfurt gerne einsparen will. Interessant: Auch Eintracht-Verteidiger Hrvoje Smolcic (25) steht vor dem Transfer zu Corum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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