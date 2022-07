Gnabry-Poker: Bayern drückt aufs Gaspedal

Der FC Bayern will eine schnelle Entscheidung im Vertragspoker mit Serge Gnabry. Wie ‚Sport1‘ berichtet, will der Rekordmeister sich in den Tagen nach Gnabrys Urlaubsrückkehr am Freitag mit dem deutschen Nationalspieler und seinem Berater zu weiteren Gesprächen zusammensetzen.

Ziel sei dabei die Verlängerung des 2023 auslaufenden Arbeitspapiers. Für die Münchner essenziell, schließlich will man einen weiteren ablösefreien Abgang verhindern. Dafür ist man mittlerweile auch bereit, Gnabrys Gehaltsforderungen zu erfüllen. Dem 26-jährigen Flügelspieler liege eine Offerte über 15 Millionen Euro brutto pro Saison vor.

In Bayerns Führungsetage ist man laut ‚Sport1‘ mittlerweile positiv gestimmt, dass der Deal klappt. Gnabry selbst hat ob des Interesses zahlreicher Spitzenteams wie Real Madrid oder den Manchester-Klubs eigentlich keine Eile zu verlängern, fühlt sich jedoch wohl im Kreise des FCB-Teams. Die Vorzeichen passen also.