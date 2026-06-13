Positive Gespräche: Bayern vor Blitz-Angebot für Rashford?

Der FC Bayern arbeitet unter Hochdruck an den Sommertransfers. Am liebsten noch vor dem morgigen ersten DFB-Auftritt (19 Uhr) gegen Curaçao würden sich die Münchner gerne die Unterschrift von Nathaniel Brown (22/Eintracht Frankfurt) sichern. Gleiches gilt für Ismael Saibari (25/PSV Eindhoven), der bereits heute um Mitternacht mit Marokko gegen Brasilien in die XXL-WM startet.

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Ein paar Tage mehr Zeit haben die Münchner bei Marcus Rashford, der mit England am kommenden Mittwoch (22 Uhr) gegen Kroatien loslegt. Wie ‚Teamtalk‘ aus England berichtet, soll sich beim Linksaußen von Manchester United, der in der vergangenen Saison als Leihspieler für den FC Barcelona aktiv war, eine zeitnahe Entscheidung anbahnen. Demnach seien die Bayern „nach positiven Gesprächen mit den Vertretern von Marcus Rashford zunehmend zuversichtlich“, ihn in diesem Sommer zu verpflichten.

Verhandlungen starten

Interessant macht den 28-Jährigen, der bei seinem Ausbildungsklub aus Manchester keine Zukunft mehr hat, offenbar vor allem der Preis. Wie das Onlineportal weiter berichtet, wollen die Münchner die Verhandlungen mit einem Startangebot von rund 25 Millionen Euro eröffnen und dieses schon in den kommenden Tagen übermitteln.

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Mehr noch: Da die Schmerzgrenze der Red Devils mit 30 Millionen Euro nicht allzu weit darüber liegt, könnte es rasch zu einer Einigung kommen. Fraglich bleibt, wie der Rekordmeister mit Rashford planen würde, der die abgelaufene Spielzeit leihweise beim FC Barcelona verbrachte. Bislang galt Saibari als Allzweckwaffe, die sowohl auf dem linken Flügel als auch im Zentrum agieren könnte. Sollte tatsächlich auch Rashford an der Säbener Straße landen, könnte sich der marokkanische WM-Fahrer stärker auf die Zentrale fokussieren.