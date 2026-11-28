Die Last-Minute-Niederlage von Union Berlin beim 1. FSV Mainz 05 (1:2) hat bei Union Berlin das Fass zum Überlaufen gebracht. Nachdem Mauro Lustrinelli bereits in den vergangenen Wochen angezählt wurde, ist in Köpenick der Hammer gefallen.

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Wie der strauchelnde Bundesligist mitteilt, wurde der Schweizer von seinen Aufgaben als Cheftrainer mit sofortiger Wirkung entbunden. Auch seine Assistenten Sascha Stauch, Michel Renggli und Enrico Schirenzi wurden umgehend freigestellt.

Damit reagiert die Union-Führung auf eine anhaltende Formkrise. Derzeit stehen die Berliner auf Rang 17 in der Tabelle. „Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müssen wir feststellen, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profimannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden“, wird Präsident Dirk Zingler zitiert.

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Auch Heldt muss gehen

Die Zusammenarbeit mit Horst Heldt wird außerdem über die Spielzeit hinaus nicht fortgesetzt. Das Ende des Geschäftsführers im Sommer bestätigt Union gleichzeitig mit Lustrinellis Entlassung. Zingler dazu: „Mit Horst Heldt, dessen Professionalität und menschliche Qualitäten wir sehr schätzen, haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit nach dem Ende der Saison zu beenden.“

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Die Position des Sportdirektors wird neu geschaffen. Den Posten erhält Maximilian Hoffmann. Bis zum Ende der Saison wird Heldt gemeinsam mit Hoffmann an den sportlichen Belangen des abstiegsgefährdeten Hauptstadtklubs arbeiten.