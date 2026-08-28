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Serie A

50 Millionen: Neuer Leão-Klub steht fest

Die Würfel bei Rafael Leão sind gefallen. Aston Villa und Galatasaray waren bis zuletzt im Rennen, um den Flügelstürmer vom AC Mailand unter Vertrag zu nennen. Jetzt hat ein Interessent den Zuschlag erhalten.

von Dominik Schneider - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Rafael Leão beim Aufwärmen @Maxppp

Kurz nach Beendigung der Serie A-Saison hatte Rafael Leão mutig verkündet, dass seine Zukunft nicht mehr beim AC Mailand liegt. Und das trotz eines gültigen Vertrags. Lange bemühten sich die Berater des Portugiesen, einen neuen Verein zu finden. Jetzt steht ein Transfer endlich an.

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Laut Sacha Tavolieri wird Leão zu Galatasaray wechseln. Milan kassiert für den Verkauf des 26-jährigen Flügelstürmers 45 Millionen Euro sofort, fünf zusätzliche Millionen können über Bonuszahlungen hinzukommen.

Einfaches Spiel hatten die Türken allerdings nicht. Aston Villa zeigte ebenfalls großes Interesse an einer Verpflichtung des Nationalspielers. Der Premier League-Klub zieht jedoch den Kürzeren, den Zuschlag erhält Gala.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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