Kurz nach Beendigung der Serie A-Saison hatte Rafael Leão mutig verkündet, dass seine Zukunft nicht mehr beim AC Mailand liegt. Und das trotz eines gültigen Vertrags. Lange bemühten sich die Berater des Portugiesen, einen neuen Verein zu finden. Jetzt steht ein Transfer endlich an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Sacha Tavolieri wird Leão zu Galatasaray wechseln. Milan kassiert für den Verkauf des 26-jährigen Flügelstürmers 45 Millionen Euro sofort, fünf zusätzliche Millionen können über Bonuszahlungen hinzukommen.

Einfaches Spiel hatten die Türken allerdings nicht. Aston Villa zeigte ebenfalls großes Interesse an einer Verpflichtung des Nationalspielers. Der Premier League-Klub zieht jedoch den Kürzeren, den Zuschlag erhält Gala.