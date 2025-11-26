Menü Suche
Newcastle hat Koné auf dem Zettel

von Daniel del Federico - Quelle: Marco Conterio
Manu Koné im Zweikampf @Maxppp

Newcastle United nimmt Manu Koné ins Visier. Laut dem italienischen Transferexperten Marco Conterio sind die Magpies sehr daran interessiert, den Franzosen auf die Insel zu lotsen. Trainer Gian Piero Gasperini will seinen Schützling jedoch halten und bat den Klub bereits, den 24-Jährigen nicht abzugeben.

Mit Koné gerät nun nach Matteo Guendouzi (26) der nächste zentrale Mittelfeldspieler aus der Serie A in den Fokus der Nordengländer. Der ehemalige Gladbacher war 2024 zur AS Rom gewechselt und entwickelte sich in der italienischen Hauptstadt auf Anhieb zum Schlüsselspieler. In dieser Saison stand er in allen zwölf Ligaspielen in der Startelf.

