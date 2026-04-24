Kramaric-Deal auf der Zielgeraden

Andreij Kramaric (34) bleibt der TSG Hoffenheim voraussichtlich erhalten. Informationen von ‚Sky‘ zufolge befinden sich die Gespräche über eine Verlängerung bis 2028 auf der Zielgeraden. Zeitnah könnte die Unterschrift des Offensivspielers erfolgen, sofern „nichts außergewöhnliches mehr passiert“.

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Aktuell steht Kramaric nur noch bis zum Ende der Saison im Kraichgau unter Vertrag. Unterschiedliche Gehaltsvorstellungen hatten bis zuletzt einen Durchbruch in den Verhandlungen verhindert. Daraufhin schaltete der 114-malige kroatische Nationalspieler Starberater Pini Zahavi ein – womöglich ein wichtiger Knackpunkt für den bevorstehenden Deal.

Übrigens: Neben Kramaric wird die TSG wohl auch Innenverteidiger Albian Hajdari (22) sowie Mittelfeldspieler Leon Avdullahu (22) langfristig binden. Berichtete der ‚kicker‘, dass die Stammspieler um ein Jahr bis 2030 verlängern, geht ‚Sky‘ von einer neuen Laufzeit bis 2031 aus – Gehaltsanpassungen inklusive.