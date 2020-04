FC Bayern: Bundesligist will Klose abwerben

„Ich kann mir vieles vorstellen. Noch ist alles offen“. So kommentierte Miroslav Klose zuletzt die Spekulationen um seine persönliche Zukunft. Der Weltmeister von 2014 soll sich nach Wunsch von Hansi Flick ab der kommenden Saison um die Offensivabteilung der Bayern-Profis kümmern.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, bemüht sich aber auch ein namentlich nicht genannter anderer Bundesligist „intensivst um Klose“. Dem aktuellen U17-Coach des FC Bayern liege sogar bereits seit Monaten ein unterschriftsreifer Vertrag vor. Auch bei dem Bewerber soll Klose als Assistenz-Trainer einsteigen.

Flick muss sich also in Geduld üben, ob der 41-Jährige das Vertragsangebot der Münchner annimmt. Seinen Standpunkt in Bezug auf eine Zusammenarbeit mit Klose hat der Chefcoach des FCB zuletzt schon deutlich gemacht: „Er wäre sicher eine Bereicherung für das Trainerteam. Das liegt aber nicht nur an mir, sondern in erster Linie an ihm.“