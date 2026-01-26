Neuer Job für Wagner in Sicht?

Heuert Sandro Wagner als nächstes in der Schweizer Super League an? Wie der ‚Blick‘ berichtet, kursiert der Name des ehemaligen Augsburg-Trainers im Umfeld des FC Basel. Trotz eines 4:3-Sieges gegen den FC Zürich am gestrigen Sonntag haben die Verantwortlichen des Schweizer Klubs nach einer bisher enttäuschenden Saison laut dem ‚Blick‘ entschieden, Cheftrainer Ludovic Magnin zu beurlauben. Neben Wagner werden auch die ehemaligen Bundesligatrainer Bo Svensson (zuletzt Union Berlin) und Bo Henriksen (zuletzt Mainz 05) gehandelt. Alle drei gelten aber aus finanziellen Gründen als eher unwahrscheinliche Kandidaten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (13:08 Uhr): Basel hat die Entlassung von Magnin inzwischen offiziell bestätigt.

Die realistischeren Optionen sind laut ‚Blick‘ Stephan Lichtsteiner, der aktuell den FC Wettswil in der vierten Schweizer Liga trainiert, und Davide Ancelotti, Sohn des ehemaligen Bayern-Trainers Carlo. Dieser war bereits im Sommer heißer Kandidat in Basel, zog jedoch nach mehreren Gesprächen gegenüber Magnin den Kürzeren. Stattdessen heuerte Ancelotti beim FC Botafogo in Brasilien an, musste dort aber Mitte Dezember bereits wieder die Koffer packen.