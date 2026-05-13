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Offiziell 2. Bundesliga

Fortuna-Riese bekennt sich

von Lukas Hörster - Quelle: f95.de
1 min.
Elias Egouli mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Fortuna Düsseldorf kann langfristig mit Elias Egouli planen. Wie der abstiegsbedrohte Zweitligist mitteilt, bindet sich der 2,04-Riese bis 2029 an den Klub. Erst im November unterschrieb der 23-Jährige seinen ersten Profivertrag, nachdem ihm zuvor der Sprung aus der zweiten in die erste Mannschaft gelungen war. Mittlerweile ist Egouli im Abwehrzentrum gesetzt.

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Elias #Egouli hat bei Fortuna Düsseldorf ein neues Arbeitspapier bis zum 30.6.2029 unterschrieben ✍️

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Fortuna-Sportvorstand Sven Mislintat ordnet ein: „Eli hat in seiner ersten Profisaison eine sehr positive Entwicklung genommen und sich seinen Platz in unserer Mannschaft Schritt für Schritt erarbeitet. Dabei darf man nicht vergessen, dass er weiterhin ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial ist. Umso mehr freut es uns, dass er sich jetzt für alle möglichen Szenarien committed hat.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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