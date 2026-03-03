Menü Suche
Neuer Klub für Boëtius

von Dominik Sandler - Quelle: Voetbal International
Jean-Paul Boetius

Nach seiner Vertragsauflösung beim SV Darmstadt 98 hat Jean-Paul Boëtius einen neuen Klub gefunden. Laut ‚Voetbal International‘ schließt er sich dem RKC Waalwijk in den Niederlanden an. Lediglich der Medizincheck steht noch aus, dieser findet heute statt.

Der 31-Jährige war nach seiner Krebserkrankung im Januar 2025 bei den Lilien in den Profifußball zurückgekehrt, für die Rückrunde hatte ihm aber die Perspektive auf Spielzeit gefehlt. Bei Waalwijk will der Mittelfeldspieler zurück in die Spur finden, um auf den WM-Zug für Suriname aufzuspringen. Suriname spielt Ende März gegen Bolivien in den Play-offs um das Ticket zur Weltmeisterschaft.

