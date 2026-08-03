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VfB: Geht ein Leistungsträger?

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Jamie Leweling bringt den Ball in die Mitte @Maxppp

Der VfB Stuttgart benötigt noch Transfererlöse und könnte sich deshalb von wichtigen Spielern verabschieden. Laut dem ‚kicker‘ ist „auch kein Star unverkäuflich“, da der Aufsichtsrat Einnahmen durch Transfers im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich einfordere. Das Fachmagazin nennt Bilal El Khannouss (22) und Jamie Leweling (25) als mögliche Kandidaten.

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Auch Jeff Chabot (28) und Ermedin Demirovic (28) hatten zuletzt das Interesse anderer Klubs geweckt. In Leo Sauer (20) wurde bereits eine Alternative für den Flügel verpflichtet, die El Khannouss oder Leweling ersetzen könnte. Noch aber zeichnet sich kein konkreter Abgang eines Leistungsträgers ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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