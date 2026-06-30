Zwei Interessenten für Amoura

Auf der Suche nach einem Abnehmer für Mohamed Amoura könnte der VfL Wolfsburg bald fündig werden. Laut der ‚Bild‘ sind Benfica Lissabon und der FC Everton am 26-Jährigen interessiert. Konkrete Angebote gebe es allerdings noch nicht, die Niedersachsen hoffen noch auf Vorstöße.

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Der Algerier weilt derzeit mit der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft, ist seit dem Auftaktspiel gegen Argentinien (0:3) aber am Oberschenkel verletzt. In der abgelaufenen Saison fiel der Stürmer vor allem mit Undiszipliniertheiten auf und konnte seine starken Leistungen aus der Vorsaison nicht bestätigen. Benfica hatte sich schon im vergangenen Sommer interessiert gezeigt und bis zu 35 Millionen Euro geboten. Jetzt dürfte Amoura deutlich günstiger sein.