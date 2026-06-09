Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

Entscheidung: Eichhorn in die Bundesliga

Der Poker um Kennet Eichhorn biegt auf die Zielgerade ein. Es läuft wohl auf einen Wechsel innerhalb Deutschlands hinaus.

von Julian Jasch - Quelle: Sky | kicker
1 min.
Kennet Eichhorn beim Training @Maxppp

Kennet Eichhorn (16) hat dem FC Liverpool wohl eine Absage erteilt. Informationen von ‚Sky‘ zufolge wird das Mittelfeld-Juwel von Hertha BSC nicht zu den Reds wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz des finanziell lukrativsten Angebots habe sich Eichhorn in den vergangenen Stunden gegen einen Wechsel an die Anfield Road entschieden. Stattdessen wolle der begehrte deutsche U17-Nationalspieler in der Bundesrepublik bleiben.

Aus der Bundesliga scheinen zwei Vereine die Nase vorn zu haben: RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Dem ‚kicker‘ zufolge dürfte der Werksklub, der in Kostantinos Kotsifakis erst kürzlich den größten Eichhorn-Förderer an Bord geholt hat, zur Stunde die besten Chancen auf den Zuschlag haben.

Unter der Anzeige geht's weiter
Bei welchem Bundesligisten unterschreibt Kennet Eichhorn?
- Ende in 4 Tagen
Bild wird erstellt

Im Gesamtpaket kostet der 1,86 Meter große Rechtsfuß knapp 20 Millionen Euro – per Ausstiegsklausel festgeschriebene neun Millionen Euro fließen an die Alte Dame aus der Hauptstadt, die restliche Summe wird als Handgeld für die Spielerseite fällig. Das schreckte zuletzt den FC Bayern und Borussia Dortmund ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
2. Bundesliga
Hertha
Leverkusen
Liverpool
RB Leipzig
Kennet Eichhorn

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hertha Logo Hertha BSC
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Liverpool Logo FC Liverpool
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Kennet Eichhorn Kennet Eichhorn
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert