Entscheidung: Eichhorn in die Bundesliga

Kennet Eichhorn (16) hat dem FC Liverpool wohl eine Absage erteilt. Informationen von ‚Sky‘ zufolge wird das Mittelfeld-Juwel von Hertha BSC nicht zu den Reds wechseln.

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Trotz des finanziell lukrativsten Angebots habe sich Eichhorn in den vergangenen Stunden gegen einen Wechsel an die Anfield Road entschieden. Stattdessen wolle der begehrte deutsche U17-Nationalspieler in der Bundesrepublik bleiben.

Aus der Bundesliga scheinen zwei Vereine die Nase vorn zu haben: RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Dem ‚kicker‘ zufolge dürfte der Werksklub, der in Kostantinos Kotsifakis erst kürzlich den größten Eichhorn-Förderer an Bord geholt hat, zur Stunde die besten Chancen auf den Zuschlag haben.

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Bei welchem Bundesligisten unterschreibt Kennet Eichhorn? RB Leipzig Bayer Leverkusen FC Bayern Borussia Dortmund Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Im Gesamtpaket kostet der 1,86 Meter große Rechtsfuß knapp 20 Millionen Euro – per Ausstiegsklausel festgeschriebene neun Millionen Euro fließen an die Alte Dame aus der Hauptstadt, die restliche Summe wird als Handgeld für die Spielerseite fällig. Das schreckte zuletzt den FC Bayern und Borussia Dortmund ab.