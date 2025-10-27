Schalke-Star gibt dem BVB einen Korb
Den Sprung aus der Regionalliga in die zweite Liga hat Soufiane El-Faouzi problemlos gemeistert. Bei Tabellenführer Schalke 04 gehört der Neuzugang zu den absoluten Leistungsträgern. Entsprechend weckt er Interesse in der Bundesliga.
Soufiane El-Faouzis Zukunft liegt womöglich auch ohne einen Aufstieg von Schalke 04 in der Bundesliga. Wie ‚Sky‘ berichtet, gibt es sogar schon Anfragen aus dem Oberhaus für El-Faouzi, der in seinem bis 2029 datierten Vertrag in Gelsenkirchen entgegen anderslautender Berichte keine Ausstiegsklausel haben soll.
Interessenten haben demnach bereits sieben bis acht Millionen Euro Ablöse in Aussicht gestellt. Im Sommer kam der Mittelfeldspieler für gerade einmal 200.000 Euro von Alemannia Aachen zu S04.
Nun gehört laut ‚Sky‘ ausgerechnet auch Schalkes Erzrivale Borussia Dortmund zu den Klubs, die El-Faouzis Entwicklung spannend finden. Eine Chance auf den Zuschlag hat der Champions League-Dauergast aber offenbar nicht.
El-Faouzi-Berater reagiert auf BVB-Gerücht
Berater Tim Jerat nimmt nämlich ohne den BVB namentlich zu nennen Bezug zum Gerücht: „Was man auf jeden Fall sagen kann: Soufiane würde nichts machen, was sich für einen Schalker nicht richtig anfühlt. Er fühlt sich auf Schalke total wohl – und ist gerade erst gekommen.“ Der bislang letzte Profi, der zwischen Dortmund und Schalke wechselte, war Felipe Santana vor zwölf Jahren.
