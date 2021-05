Premier League-Klub lockt Agu

Felix Agu von Werder Bremen weckt nicht nur in Deutschland das Interesse einiger Klubs, auch ein Premier League-Verein soll den 21-Jährigen auf der Wunschliste haben. Das berichtet die ‚Bild‘, ohne dabei einen Namen zu nennen. Aus der Bundesliga sollen der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt den Außenverteidiger genauer beobachten. Agus Arbeitspapier ist noch bis 2024 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch ob der Ex-Osnabrücker Lust auf die zweite Liga hat, ist noch nicht klar. Wie die ‚Bild‘ weiter schreibt, will sich der Rechtsfuß noch ein bis zwei Wochen Zeit nehmen, um über seine Zukunft nachzudenken. Je nachdem wie seine Perspektive unter dem neuen Trainer aussieht, würde er sich demnach entscheiden. So oder so steht Werder vor einem größeren Kaderumbruch.